З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну громадяни та представники бізнесу збільшили обсяг куплених військових облігацій внутрішньої державної позики.

Фізичні особи станом на 20 вересня 2023 року збільшили обсяг портфеля ОВДП на 22,2 млрд грн — до 47,7 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 39,9 млрд грн — до 120,5 млрд грн.

Водночас представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн — до 2,3 млрд грн, що дорівнює лише 1,14% обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках.

З початку цього року залишки збільшилися на 86,4 млрд грн і на 1 вересня 2023 року становили 201,8 млрд грн. Частина цих невикористаних залишків формується саме за рахунок надходжень ПДФО із зарплат військових, якого цього року до місцевих бюджетів уже надійшло 67,9 млрд грн.

Уряд у травні 2023 року ухвалив постанову №523, якою мав намір залучити місцеві органи влади акумулювати частину невикористаних залишків у військових облігаціях. Тепер громади можуть розміщувати кошти на строкових депозитах тільки у разі придбання державних цінних паперів на суму 50 відсотків загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах. Проте місцеві органи влади знизили обсяг придбаних облігацій з 3,7 до 2,3 млрд грн за останні місяці, попри очікування щодо збільшення їхньої участі у фінансуванні видатків державного бюджету.

Внутрішні надходження та військові облігації — два важливі інструменти фінансування Збройних сил. Тому Міністерство фінансів закликає долучатися до інвестицій у військові ОВДП.

Зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування, 100% гарантія повернення коштів від держави, висока ліквідність та відсутність податку на прибуток від ОВДП роблять військові облігації найбільш привабливим інструментом на ринку.