За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI) світові військові витрати продовжували зростати у 2021 році й досягнули рекордного рівня у 2,1 трильйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізіSIPRI.

Це був вже сьомий рік поспіль, коли військові витрати у світі збільшуються.

Зазначається, що п’ятьма країнами, які найбільше витратили на військові потреби у 2021 році, були Сполучені Штати, Китай, Індія, Велика Британія та росія. На ці п'ять країн разом припадало 62% від всіх витрат у світі.

Найбільше військових витрат зафіксовано у США (801 млрд доларів), а на другому місці розташований Китай з 293 млрд доларами.

росія збільшила свої військові витрати на 2,9% у 2021 році до 65,9 мільярда доларів у той час, коли вона нарощувала свої сили вздовж українського кордону. Це був третій рік поспіль, що країна збільшувала свої військові витрати.

У свою чергу, коли Україна зміцнювала оборону проти росії, її військові витрати зросли на 72% з 2014 року. У 2021 році військові витрати України становили 5,9 мільярда доларів, що дорівнювало 3,2% ВВП.

«Навіть на тлі економічних наслідків пандемії COVID-19 світові військові витрати досягли рекордного рівня», — заявив старший науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Нагадаємо, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), глобальні ядерні арсенали збільшуються паралельно з тим, як держави продовжують модернізацію озброєнь.