Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення інституції військового омбудсмана, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. «За» проголосували 283 народні депутати. Щойно документ набуде чинності, військовий омбудсман матиме повноваження захищати права військовослужбовців. Зокрема, зможе приймати та опрацьовувати скарги, проводити перевірки у військових частинах та органах військового управління, взаємодіяти з іншими органами сектору безпеки і оборони. Він також аналізуватиме причини порушення прав воїнів, готуватиме пропозиції для усунення порушень та запобігання їм у майбутньому, надаватиме рекомендації військовому керівництву щодо того, як варто змінити ситуацію з правами військовослужбовців.

Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова подякувала главі держави за чітку позицію й ініціативу, а також попередньому й нинішньому міністрам оборони — за підтримку, Центральному управлінню захисту прав військовослужбовців МОУ — за роботу над текстом, а також юристам Офісу Президента, громадським активістам та експертам, які долучилися до обговорення й розроблення законопроєкту.

«Ухвалення закону — важливий, але далеко не останній крок у тому, щоб українські військові мали інструмент захисту своїх прав: відчували турботу та справедливість. Попереду дуже багато відповідальної роботи, безліч змін і водночас безліч викликів із захисту честі та гідності тих, хто нас захищає», — наголосила Ольга Решетилова.

Володимир Зеленський зазначав, що створення інституції він обговорював з міністром оборони, військовим командуванням та представниками громадянського суспільства, повідомляє Офіс Президента.