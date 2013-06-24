Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко разом з міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович та заступницею керівника Офісу Президента України Юлією Соколовською відвідали з робочим візитом Полтавщину. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Під час візиту до області Віктор Ляшко відвідав Миргород, де оглянув лікарню інтенсивного лікування та санаторно-курортні заклади. У ході спілкування з керівництвом та колективом обговорили шляхи розвитку й покращення матеріально-технічної бази місцевої лікарні, а також можливість залучення до надання медичної та психологічної реабілітації постраждалим від війни одного з курортів Миргорода.

«Наразі Міністерство спільно з регіонами займається формуванням мережі реабілітаційних закладів, яка має бути інтегрована з кластерною мережею закладів охорони здоров’я та забезпечувати надання допомоги з гострого реабілітаційного періоду (одразу після отримання травми) з подальшим продовженням в післягострому реабілітаційному періоді. Заклади мають запровадити положення прийнятої Урядом постанови, забезпечити необхідний кількісний та якісний кадровий склад фахівців з реабілітації якнайменше для надання гострої та післягострої стаціонарної реабілітації. Пацієнт має рухатись відповідно до реабілітаційного маршруту, який забезпечує якісну, своєчасну, безперервну реабілітаційну допомогу впродовж усіх реабілітаційних періодів», – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, для проведення довготривалої реабілітації можуть розглядатись бази санаторно-курортних закладів, якщо вони зможуть забезпечити виконання вимог Національної служби здоров'я України та підпишуть відповідні контракти. Основними вимогами є наявність мультидисциплінарної команди фахівців та необхідного обладнання.

Нагадаємо, що в Україні стартував проєкт «Реабілітація травм війни в Україні», який є складовою Національної стратегії безбар’єрності, що запущена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Проєкт реалізує велика команда експертів, до якої входять представники Міністерства охорони здоровʼя України, Національної служби здоровʼя України (НСЗУ), Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Офісу Президента України, радниці-уповноваженої Президента з питань безбар’єрності, Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету (УКУ), Українського центру охорони здоров’я.