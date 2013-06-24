Президент України підписав проект нового Закону України «Про лікарські засоби». Закон гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів в Україні, з нормативно-правовими актами Європейського союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною. Оновлений закон «Про лікарські засоби» імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі, – пояснює Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Водночас комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів».

Оновлений закон визначає:

умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;

умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;

права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;

створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами;

А також:

покращить захист прав, здоров’я та інтересів споживачів;

дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.

Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже він встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню та підтримує екстериторіальність доставки.