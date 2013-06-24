Під головуванням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка відбулося засідання підсумкової колегії Міністерства охорони здоров’я, в якому взяли участь члени колегії, керівники структурних підрозділів із питань охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради та обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наступного року Міністерство охорони здоров’я продовжить працювати над посиленням якості та доступності медичної допомоги, а також удосконалить реагування на повідомлення про вимагання оплати за послуги, профінансовані програмою медичних гарантій. На колегії обговорили підсумки роботи сфери охорони здоров’я, формування спроможної мережі лікарень, програму медичних гарантій на 2023 рік та перспективи розвитку медичної освіти на майбутній рік.

«2022 був роком викликів та незламності. Попри щоденні атаки та загрози, наша медична система вистояла, переорієнтовувалась і продовжує надавати медичну допомогу українцям у кожному регіоні. У 2022 році є низка нереалізованих проектів, які були відтерміновані через повномасштабне вторгнення терористів, є велика частина успішно реалізованих із запланованих, а є і частина реалізованих проектів, які ми навіть не планували, але вони з’явились у відповідь на воєнні виклики. 2023 рік для нас буде роком невтомності, у якому ми зосередимо діяльність не лише на реагуванні на щоденні виклики, а й на розвитку медичної системи та відновленні її від наслідків війни», — зазначив Міністр охорони здоров’я під час виступу на підсумковій колегії МОЗ.

Він акцентував увагу, що медична система не тільки вистояла, а і зробила значні кроки вперед, зокрема, були зроблені безпрецедентні поставки медичних виробів та медичного обладнання до лікарень, прийняті важливі євроінтеграційні закони, а саме Закон України «Про систему громадського здоров’я» та Закон України «Про лікарські засоби».

Також за понад 10 місяців повномасштабної війни вже повністю відновлено 122 об’єкти медичних закладів, які постраждали від снарядів окупантів, та ще 257 — відновлені частково. Наразі МОЗ спільно з партнерами вже розробили план відновлення медичної системи від наслідків війни, який дозволить не просто відбудувати зруйновану медичну інфраструктуру, а нарешті збудувати систему охорони здоров’я за європейським зразком.

Окрім того, під час засідання колегії було презентовано Програму медичних гарантій — 2023, до якої увійде низка нових пакетів, за якими українці зможуть отримати безоплатні послуги.

У новому році МОЗ продовжить втілювати наступний етап медичної реформи, у межах якого буде створено спроможну мережу медзакладів. На колегії обговорили проект постанови Уряду, який (після прийняття) запустить впровадження сучасних підходів до формування мережі медзакладів.

Окрім того, під час засідання колегії обговорили особливості вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти в наступному році та організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану. Адже якісна підготовка медичних, фармацевтичних кадрів та фахівців із реабілітації на всіх рівнях освіти є ключовим чинником розвитку національної системи охорони здоров’я та надання всіх видів медичної допомоги.

«Підготовка медиків залишається одним із наших головних пріоритетів. Унаслідок повномасштабної війни в Україні цьогоріч організація вступної кампанії проходила в екстремальних умовах. МОЗ у співпраці з Міністерством освіти і науки, з ректоратами закладів вищої освіти зробили максимум можливого, аби здібна й освічена українська молодь могла вступити та навчатися в медуніверситетах, а відтак зміцнювати українську охорону здоров’я», — підсумував Віктор Ляшко.

За результатами підсумкової колегії Міністерства охорони здоров’я були прийняті рішення, які наступного року сприятимуть забезпеченню українців якісною, доступною та безоплатною медичною допомогою.