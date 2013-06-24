«Марка – про шість місяців нашого протистояння. Зі знаковими зображеннями, які символічні для кожного українця. І я впевнений, що військова серія закінчиться маркою про Перемогу», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

Це вже п’ята українська марка, створена під час війни. Раніше випустили дві марки з російським воєнним кораблем, українським літаком «Мрія» та українським трактором, що тягне танк окупантів.

«Збираємось разом з Укрпоштою для урочистого погашення поштових марок вже не вперше. Сьогодні вводимо в обіг ще одну. Це дуже знакова подія. Хочеться, щоб вона стала провісником миру», – сказав Дніпровський міський голова Борис Філатов.

Автор святкової марки – український дизайнер із Краматорська Антон Хрупін. На марці – 6 малюнків, які відображають події 6 місяців повномасштабної війни. На передньому плані – український захисник у синьо-жовтих кольорах. Поруч на ілюстраціях – жінка, яка годує дитину в метро, Маріупольський драмтеатр, храм, покинутий дитячий візок, валізи.

«Якщо уважно подивитися на зображення, буде видно, що це марка про три події. Перша – це День Прапора. Адже на марці кольори стяга. Друга – це День Незалежності. Вона має «бути із зубами», тому серед сюжетів – воїн. І третя – найбільші трагедії, які сталися за півроку у нашій країні», – розповів директор Дніпропетровської дирекції «Укрпошти» Дмитро Лісєєнко.

В Україні марку випустили накладом в 1 мільйон. На область надійшло 35 тис примірників. Вони у вільному продажу разом із конвертами в усіх поштових відділеннях. В області за перші два дні, кажуть в «Укрпошті», розкупили щонайменше половину.

«Ми з моїм другом колекціонуємо марки. Маємо й одну з найпопулярніших – ту, що з кораблем. У нас десь по 10 штук у кожного. Слідкуємо за випуском нових», – сказав дніпрянин Валерій Качан.

Наступною планують випустити довгоочікувану марку із псом Патроном.