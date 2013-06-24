Облаштування електричної мережі вимагає використання великої кількості інструментів та обладнання. Додаткову роль відіграє фурнітура, і вимикачі є одним із прикладів тієї фурнітури, яка забезпечить нормальне функціонування електрики. За допомогою вимикачів активується джерело освітлення у приміщенні.

Існує думка, що немає різниці, який виробник випускає фурнітуру. Але вимикачі бувають різними за характеристиками, якістю, надійністю та дизайном. Обладнання виконує ту ж функцію, але відрізняється дрібними елементами. Інтернет-магазин «Brille» дозволить зробити зручний вибір вимикачів з асортименту.

Функціонал та завдання вимикачів

Фурнітура цього типу використовується для створення комфортного життя. За допомогою вимикачів виконуються такі завдання:

♦ регулювання освітлення;

♦ керування системами розумного будинку;

♦ розподіл електричного потоку;

♦ створення затишку та комфорту;

♦ підкреслення стилю та дизайну приміщення;



♦ створення функціоналу у кожній кімнаті.

Під час вибору необхідно аналізувати зовнішнє виконання, якість пластику, що використовується у виробництві, оцінити внутрішні металеві або керамічні компоненти. Контакти найчастіше виготовляють зі срібла та латуні, але їх додатково слід оцінити на надійність.

Різновиди вимикачів

Звичайний кнопковий або клавішний вимикач є найпопулярнішим видом фурнітури. Виробники пропонують велику кількість кольорів та варіантів виконання. Є моделі з однією, двома та навіть трьома кнопками. Це дозволить використовувати пристрої для підключення різних елементів та обладнання.

Діммер – різновид вимикачів, які використовуються для плавного регулювання рівня освітлення у приміщеннях. Оптимальний варіант, коли в кімнаті хтось спить, але треба зайти та знайти щось. У такому випадку використовується мінімальне освітлення.

Прохідний вимикач встановлюється у різних кінцях приміщення чи на різних поверхах у районі сходів. Внизу освітлення вмикається одним натисканням, а вгорі світло вимикається. Дистанційні та сенсорні вимикачі найбільш сучасні та активно застосовуються у дизайнах інтер'єру.

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Великий асортимент дозволить підібрати оптимальне рішення під свої критерії та умови. До того ж є можливість оцінити вимикачі в реальності, відвідавши один із 30 магазинів в Україні. Допомога у виборі нададуть досвідчені консультанти та менеджери.

Валерій ПИСАНИЙ

для "Урядового кур'єра"