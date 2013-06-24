Національний банк актуалізував вимоги до подання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами, небанківськими фінансовими групами, учасниками платіжного ринку, колекторськими компаніями та юридичними особами, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

Так, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» від 27 липня 2022 № 2463-ІХ Національний банк не застосовуватиме заходи впливу за неподання фінансової звітності, а також іншої інформації та документів (включаючи надання такої інформації на запит або письмову вимогу НБУ) за умови, що такі порушення були допущені установами, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, уключені до переліку територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або ці особи перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України (далі — Перелік).

Такі правила діятимуть протягом всього строку перебування відповідної територіальної громади в Переліку та протягом трьох місяців після її виключення з Переліку.

Інші учасники ринку небанківських фінансових послуг зобов’язані подавати звітність, а також іншу інформацію та документи регулятору в межах строків, установлених законодавством України.

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України від 30 серпня 2022 року № 195 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39», яка набирає чинності з 31 серпня 2022 року, повідомляє пресслужба регулятора.