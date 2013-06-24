Німеччина найактивніше серед країн ЄС шукає новітні способи переробки пластику. Про це йдеться у дослідженні Європейського патентного відомства, в якому проаналізовано кількість міжнародних патентів у ЄС, які представляють цінні винаходи.

«Хоч пластик важливий для економіки, забруднення ним загрожує екосистемі всієї планеті. Проте є й гарна новина: інновації можуть допомогти нам розв’язати цю проблему і забезпечити повну кругову модель використання пластику», — сказав президент Європейського патентного відомства Антоніо Кампінос на презентації дослідження, яка відбулася у Брюсселі.

На Сполучені Штати і Євросоюз припадає 60% патентних заявок. Серед країн Європи за кількістю винаходів у галузі переробки пластику та виготовлення біопластику лідер Німеччина — 8% загальної кількості у світі, а Франція, Велика Британія, Італія, Нідерланди та Бельгія тримають пальму першості у спеціалізованих винаходах у цій царині. Наприклад, бельгійські компанії й науково-дослідні інститути виявилися найкращими у галузі механічної переробки, повторного використання відходів та біопластику, виготовленого на основі природних полімерів. Використання біопластику дає змогу скоротити шкідливі викиди та зменшити використання викопного палива.

Дослідження Європейського патентного відомства показало, що з усіх технологій переробки сміття найвищий рівень патентної активності з 2010-го по 2019 рік припав на хімічні та біологічні методи. Це свідчить про те, що існує значний потенціал у виготовленні нових форм пластику, які дають змогу швидше й ефективніше переробляти цей матеріал.

«Ідеться про альтернативні види пластмас, популярність яких останніми роками зростала в геометричній прогресії, із середньорічними темпами 10% з 2010-го», — зазначено в документі. В Європейському патентному відомстві сподіваються, що політики й керівники великих промислових підприємств скористаються підсумками цього дослідження і спрямують свої ресурси на перспективні технології, які сприятимуть довгостроковому прогресу.