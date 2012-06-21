Переможниця загальнонаціонального конкурсу «Краса країни 2019» Олена Жагловська представлятиме Україну в Китаї, де у місті Шеньчжень 7 грудня відбудеться фінал міжнародного конкурсу краси Mrs.Globe 2019.
За перемогу змагатимуться 75 учасниць з усього світу. Вони матимуть кілька фінальних виходів. Перший — із прапором у національному костюмі, другий — візитівка, де учасниці презентуватимуть себе. Красуні вийдуть у білих купальниках, а також у вечірніх сукнях.
«Щоб гідно представити країну, треба багато зробити. Мене підтримувала велика кількість людей, і це дуже важливо. Хочу подякувати Вінницькій міській раді та міському голові Сергієві Моргунову. Створювати образи мені допомагали дизайнери Катерина Лукашик, Людмила Квєтна та інші», — розповіла Олена.
Олена Жагловська — заступниця декана факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент. Вона була єдиною представницею освітян і науковців серед 15 найвродливіших українок, які брали участь у суперфіналі «Краса країни 2019».
«Нам приємно, що саме вінничанка представлятиме Україну. Олена багато працювала над собою, самовдосконалювалася. Міська рада завжди підтримує таких вінничан. Ми допомогли у вирішенні організаційних питань. Для міста і країни це престижно», — зазначила заступниця міського голови Галина Якубович.