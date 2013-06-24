Днями в офісі Представництва Європейського Союзу в Україні офіційно оголосили українські міста-переможці попереднього етапу конкурсного відбору в межах проєкту EU4Culture, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Це Вінниця, Полтава та Рівне. Міста отримають гранти від проєкту на створення своїх стратегій розвитку культури в розмірі 30 тисяч євро», –– йдеться у повідомленні.

Зазначено, що проєкт EU4Culture фінансує ЄС і реалізує Goethe-Institut у партнерстві з Данським інститутом культури, Чеськими центрами та Французьким інститутом у Грузії. Мета проєкту — допомога містам в розробленні та реалізації Стратегії розвитку культури, керуючись підходом культурних столиць Європи.

Проєкт триватиме до 31 грудня 2024 року. Він підтримує посилення ролі культурного сектору як рушія економічного розвитку, сприяє вдосконаленню місцевого самоврядування в царині культури.

У межах цього проєкту великим нестоличним містам чи малим містам у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Республіці Молдова та Україні запропонували взяти участь у конкурсі заявок. На першому етапі було відібрано п’ять міст у кожній країні, тобто загалом 25 міст. Обрані міста отримали попереднє фінансування у розмірі до 1000 євро для підготовки першої заявки. На другому етапі з цих п’яти міст обрали до трьох у кожній країні, які отримають гранти в розмірі 30 000 євро для розроблення стратегії розвитку культури. На третьому етапі буде обрано одне нестоличне місто в кожній з країн, яке отримає до 300 000 євро для реалізації своєї стратегії, а також освітню підтримку у галузях: стратегічний розвиток інтернаціоналізації, креативні підприємництво та управління, культурні показники та статистика.