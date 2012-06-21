Французька нафтова компанія TotalEnergies з 2022 року розпочне заправляти гоночні автомобілі повністю оновленим паливом на основі вина. Як пише Bloomberg, в перспективі автоспорт перестане бути шкідливим для навколишнього середовища.

Нове паливо TotalEnegries вироблятимуть з етанолу і відходів французької виноробної промисловості – винного каменю (так називають осад від вина) і виноградної вичавки. Якщо ним заправляти гоночні боліди, то викиди вуглекислого газу від автоспорту скоротяться як мінімум на 65%.

Для розробки ще одного виду біопалива об’єдналися Porsche і нафтова компанія Exxon. З 2022 року ці фірми мають намір виробляти синтетичне паливо на основі «зеленого». Компанії очікують, що за допомогою EFuel можна буде скоротити емісію вуглецю на 85% від поточного рівня.

Крім вина в основу автомобільного палива може входити й інший алкоголь. Шотландська компанія Glenfiddich, наприклад, почала виробляти паливо з віскі. З рідких відходів від виробництва алкоголю на заправні станції надходить біогаз з наднизьким вмістом вуглецю – ним заправляють вантажівки для транспортування продукції. Практично повністю безвідходне виробництво допоможе компанії скоротити викиди CO2 від автомобілів приблизно на 95% в порівнянні з транспортом на дизельному і бензиновому паливі.

Джерело: bucha.life