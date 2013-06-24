В Італії поліція затримала двох американських туристів, які таємно пробралися вночі в Колізей і влаштували там вечірку, повідомляє CNN. Увечері, коли Колізей зачинено для відвідувань, 20-річні хлопці перелізли через паркан, піднялися на другий рівень амфітеатру й розпивали пиво під тисячолітніми склепіннями. Розбишак помітили з вулиці перехожі, які й викликали поліцію. Горе-туристів затримали неподалік Колізею, коли вони тікали з місця злочину. Така вечірка влетить їм у копієчку — хлопцям виписали штраф 800 євро.

Колізей був найбільшим амфітеатром Стародавнього Риму і вміщував близько 50 тисяч глядачів. Там проводили гладіаторські бої та інші публічні видовища. Хоч пандемія коронавірусу обмежила туризм, Колізей залишається однією з найпопулярніших туристських пам’яток Італії. Проте, як зазначають італійські ЗМІ, акти вандалізму в країні трапляються досить часто, і порушників не лякає перспектива тюремного ув’язнення чи штраф. Цього літа у серпні в Болоньї група напівголих ірландських туристів залізла у знаменитий фонтан «Неп-тун», де розпивала пиво, аж доки вечірку не перервав приїзд поліції.