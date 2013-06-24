«Те, що цей саміт відбудеться саме в Києві, — потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам — про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу в ЄС. Ворогам — це сигнал про марність їхніх зусиль внести розбрат у коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію

Насамперед від саміту очікуємо проміжної позитивної оцінки наших євроінтеграційних зусиль. Хочемо сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях, — від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського Союзу», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.