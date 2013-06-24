Пенсійний фонд України інформує, що виплату пенсій у червні завершено.

На пенсійні виплати за червень спрямовано 51,2 млрд грн, в тому числі 12,0 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 39,2 млрд грн – через уповноважені банки. Про це повідомляє Урядовий портал.

У червні надано 743,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 30 червня – 32,0 тис.

Органами Пенсійного фонду України виготовлено документи на виплату пенсій у липні.

Пенсійний фонд України планує з 1 липня розпочати фінансування пенсій за липень.