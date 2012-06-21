Американська компанія Neon опублікувала на своєму офіційному сайті трейлер фільму «Спенсер: Таємниця принцеси Діани». Головна роль у драмі режисера Пабло Ларраіна дісталася актрисі Крістен Стюарт.

У фільмі розповідається про те, що могло статися в 1991 році під час різдвяних свят, які британська королівська сім’я відзначала в Норфолкському маєтку Сандрінгем. Світова прем’єра картини відбудеться 3 вересня на Венеціанському кінофестивалі.

Нагадаємо, що принцеса Діана загинула в результаті ДТП в серпні 1997-го. У 1996 році вона розлучилася з принцем Уельським Чарльзом. Багато хто звинувачує в її загибелі засоби масової інформації, так як водій автомобіля, в якому була принцеса, намагався позбутися від переслідувань папараці.

Крім того, в смерті Діани може бути побічно винен журналіст Мартін Башир, який обманом взяв інтерв’ю у принцеси. Башир, тоді ще маловідомий репортер, показав братові Діани Спенсер підроблені банківські рахунки.

Судячи з усього, принцесу, можливо, прослуховували служби безпеки. Саме ці факти могли вплинути на те, як відверто і емоційно вела себе принцеса Діана, а також на результат її відносин з принцом Чарльзом і подальшу загибель в Парижі.