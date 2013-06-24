У 2023 році аграрії готуються засіяти усі можливі площі, в тому числі сподіваються на розмінування територій, які вже деокупували Збройні Сили України. Жоден гектар не залишиться не засіяним. Про це сьогодні в ефірі національного марафону «Єдині новини» на ICTV розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Урядовий портал.

Водночас він зауважив, що аграрний сектор багатогалузевий і, щоб відновити показники довоєнного періоду, знадобиться не один рік.

«Все залежатиме від напрямку агросектору. Звісно, найшвидший цикл відновлення – в рослинництві, хоча розмінування досить складна процедура. А також у птахівництві. Але, якщо скласти всі фактори воєдино, то, на жаль, повноцінне відновлення нашого агросектору займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва. Це якщо говорити про показники довоєнних часів», – зазначив перший заступник Міністра.

Тарас Висоцький наголосив, що, попри повномасштабну агресію росії, українські фермери в усіх куточках України, де це було можливо, продовжували польові роботи.

«Зібрана інформація по посівних площах на 2023 рік показує, що всі ми віримо в ЗСУ і ця віра допомагає аграріям зараз готуватися до посіву максимально можливих площ уже цієї весни», – підкреслив він.

Щодо перебоїв із електроенергією на виробництвах, то, за словами Тараса Висоцького, у багатьох випадках вони є доволі критичними.

«Ми маємо декілька стратегій: одна з них – це забезпечити виробництва генераторами. Також Міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли», – наголосив перший заступник Міністра.

Щодо того, як вплине на собівартість виробництва робота підприємств с/г на генераторах, Тарас Висоцький зазначив, що подорожчання буде незначним.

«Ми порахували, що підвищення коливатиметься на рівні близько 3-5%. Важливо, суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося. Це є підтвердженням, що більшість аграріїв переналаштувались на роботу в скрутних умовах і продовжують працювати», – резюмував Тарас Висоцький.