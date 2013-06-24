Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Заплановано виготовити кілька тисяч дронів mid­strike на території Норвегії. Усю продукцію, виготовлену в межах проєкту, буде передано Силам оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України 2026 року.

Відповідну угоду підписали в Києві Посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. Домовленість відкриває можливість масштабування виробництва української техніки, яка вже довела свою ефективність на полі бою.

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

«Дякую Норвегії за системну підтримку та фокус саме на тих спроможностях, які критично потрібні Україні. Проєкти зі спільного виробництва та базового гарантованого забезпечення бригад дронами безпосередньо посилюють наші сили на полі бою. Норвегія отримує можливість виробляти техніку, яка довела свою ефективність, а Україна — дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті», — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, буде передано Силам оборони України до літа цього року.