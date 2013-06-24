Завершились торги з продажу газу власного видобутку для підприємств, які виробляють соціально значущі продовольчі продукти. За результатами торгів реалізовано 18,2 млн куб. м газу на потребу виробників за січень-лютий. Цією процедурою скористались 256 виробників різної форми власності. Про це повідомляє Урядовий портал.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 19 «Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість», Мінагрополітики затвердило перелік підприємств-виробників соціально значущих товарів. Серед них виробники борошна пшеничного (КВЕД – 10.61), молока пастеризованого (КВЕД – 10.51), хліба житньо-пшеничного (КВЕД – 10.71), яєць курячих (КВЕД – 01.47), птиці (тушка куряча) (КВЕД – 10.12) та олії соняшникової (КВЕД – 10.41).

Торги з продажу «блакитного палива» за пільговою ціною відбуваються на Українській енергетичній біржі.

Від сьогодні до 5 лютого Міненерго прийматиме заявки на придбання природного газу власного видобутку від підприємств із Переліку суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Заявки приймаються на березень 2022 року.

«На жаль, 2022 рік ми зустріли з різким подорожчанням енергоресурсів. Як наслідок, вітчизняні підприємства харчової промисловості зіткнулися з серйозними проблемами. Адже вартість блакитного палива – це значна частина собівартості виробництва харчових продуктів. Уряду було важливо забезпечити стабілізацію ціноутворення на соціально значущі товари: хліб, борошно, молоко, курячі яйця, птицю, олію», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко

Міністр підкреслив, що Міністерство економіки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики України та Міністерство юстиції України спільно взяли на себе координацію дій та відпрацювання алгоритму, який дозволив би зафіксувати збалансовану ціну на природний газ для виробників соціально значущих товарів.

Роман Лещенко додав, що підприємства, які не були включені в перелік виробників соціально значущих товарів, у тому числі через відсутність у документах необхідного КВЕД, можуть звернутися до Мінагрополітики з відповідним запитом.

«Уряд підтримав у критичний період надвисоких цін на енергоносії цілу низку галузей харчової промисловості, які виробляють для українців соціальні товари. На лютий усі їхні потреби закрито», – наголосив Роман Лещенко.

Нагадаємо, для забезпечення максимальної прозорості процедури продажу вітчизняного газу, рішення про допуск до участі в торгах ухвалює Комітет із нагляду за біржовими торгами з продажу газу власного видобутку, в який входять представники від Міненерго, Мінагрополітики та Мінекономіки.

Подані заявки за потребами пільгового газу для підприємств оприлюднено на сайті Мінагрополітики. Дашборд доступний за посиланням.