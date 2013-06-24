Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа. Про це повідомляє Урядовий портал.

Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом. Мир обов'язково прийде на нашу землю. Задля перемоги України ми, українці, повинні зберегти силу духу та мудрість. Нехай наша віра в краще тільки міцніє.

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн.

У суботу, 23 квітня, о 23:30 в національному марафоні єдиних новин #UAразом та на суспільному телеканалі UA:КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України.