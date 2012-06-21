Протягом трьох днів у Херсоні працювали виставка «Фермер-2019» та регіональна конференція «Створення умов для реалізації експортного потенціалу». Директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександр Паливода поінформував, що саме «Фермер-2019» ознаменовує початок нового аграрного сезону на Херсонщині, нової посівної кампанії з новими досягненнями і технологіями. В роботі конференції взяли участь експерти з Києва та місцеві аграрні фахівці, представники торговельних партнерських організацій, фіскальної та митної служб. «На Херсонщині працюють близько двох тисяч фермерів, п’ятсот аграрних підприємств, половина з яких завітала на виставку, — зазначив Олександр Паливода. — Протягом року в області проходять такі великі виставки, як «Таврійські горизонти», «Агропорт», і відтепер до них приєднується «Фермер-2019».
Пріоритетами на 2019 рік у сфері агропромислового комплексу Херсонщини стануть розвиток зрошуваного землеробства, зміцнення дрібних та середніх сільгосптоваровиробників, підвищення рівня експортного потенціалу регіону та розвиток галузей переробки сільгосптоваропродукції.