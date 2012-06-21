Уперше за 20 років держава замовила сотню нових пасажирських вагонів Крюківському вагонобудівному заводу. «Це підприємство — один з гігантів галузі, який було успішно приватизовано та збережено всупереч усім викликам. Таке виробництво здатне жити й розвиватися лише за умов сталого попиту і хоч би середньострокового планування. Ми взяли на себе зобов’язання запровадити трирічне планування державного замовлення для оновлення парку вагонів та локомотивів», — написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков після відвідання заводу.

Серед нових форматів — капсульні вагони, які завойовують світ. Вони в рази комфортніші за плацкарт чи класичне купе. І Україна має шанс бути серед тих, хто випробує цей формат.

Влада змінює правила гри на ринку і стимулює попит бізнесу. Днями міністерство отримало повноваження, які дадуть змогу країні позбутися металобрухту на залізниці й запустити новий виробничий цикл тисяч вантажних вагонів.

«На прикладі урядових рішень щодо прямих закупівель електроенергії Укрзалізницею та підвищення тарифів для вантажних перевезень наша команда показала, що може діяти швидко та ефективно», — переконує урядовець.