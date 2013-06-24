Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель від імені компаній підписали угоди про використання українського урану у виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС.

У церемонії підписання, яка відбулася в Лондоні, взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко (онлайн), верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві Ральф Гудейл, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Згідно з домовленостями, Енергоатом упродовж 2024—2035 років буде повністю забезпечено гексафторидом природного урану, який постачатимуть для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачено продаж Канаді урану, який видобувають на українському СхідГЗК. Герман Галущенко зазначив, що Україна однією з перших у світі припинила співпрацю з росією у галузі ядерної енергетики, зокрема щодо постачання ядерного палива. Україна наполягає на введенні санкцій проти російської атомної промисловості. рф, вчиняючи акти ядерного тероризму, порушила всі принципи ядерної та радіаційної безпеки і наражає весь світ на ядерну катастрофу.

«Ми живемо в умовах щоденних атак на енергетичний сектор з 10 жовтня минулого року. Але завдяки стабільній роботі атомної генерації ми пережили цю зиму, вже другий місяць нема дефіциту генеруючих потужностей. Атомна галузь має стратегічне значення для України, і ми готові розвивати і підтримувати нашу співпрацю з Канадою у цій галузі», — підкреслив Герман Галущенко.