З ініціативи сумської міської влади в обласному центрі почали працювати безплатні курси з вивчення української мови. Їх слухачами стали майже 80 дорослих, які виявили бажання поглибити знання з рідної мови. Заняття проходитимуть щосереди впродовж трьох місяців, їх на волонтерських засадах вестимуть семеро викладачів шкіл міста. У програмі — вивчення граматики, фразеології, лексики, орфоепії.
Програму коригуватимуть відповідно до запитів і побажань слухачів. Тривалість кожного уроку — півтори години.
За словами сумчан, які виявили бажання глибше опанувати українську, справа честі кожного знати рідну мову, вільно спілкуватися нею, адже вона основа нації, її генетичний код.