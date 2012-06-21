Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Канадський геолог з Лаврентійського університету Елізабет Тернер оприлюднила дослідження, яке описує найбільш ранню з скам'янілостей тварин на Землі, вік якої становить 890 мільйонів років.

Дослідження опубліковане в журналі Nature, а коротко про неї повідомляє Phys.org. Відкриття може зробити справжню сенсацію, оскільки воно зрушує літопис появи тварин на Землі приблизно на 350 мільйонів років тому.

Елізабет Тернер пише, що знахідка була зроблена нею на північному заході Канади, на важкодоступній доісторичній ділянці в гірській місцевості, куди можна дістатися лише на вертольоті. Там геологу вдалося виявити сліди доісторичного морського середовища, а найважливішою знахідкою стали скам'янілості стародавніх морських губок, що збереглися в мінеральних відкладеннях. За словами Тернер, тонкі ділянки такої породи містять тривимірні структури, що нагадують скелети сучасних губок.

«Я вважаю, що це древні губки – тільки цей тип організмів має таку мережу органічних волокон», – так прокоментував відкриття Йоахім Рейтнер, геобіолог і експерт з губок з Геттінгенського університету Німеччини, який не брав участі в дослідженні.

Скам'янілість була датована за віком верств гірських порід, в яких вона була знайдена. В результаті експерти прийшли до висновку, що цим зразкам може бути близько 890 мільйонів років. Це означає, що вони приблизно на 350 мільйонів років старші, ніж найдавніші офіційно підтверджені скам'янілості губок.

Тим самим зсувається і літопис появи тварин на Землі. Нове дослідження показує, що вони з'явилися близько 900 мільйонів років тому. Безсумнівно, це змусить учених переглянути загальноприйняту теорію про ранню еволюцію тварин. Втім, відкриття Тернер ще належить підтвердити незалежними дослідженнями. Адже раніше ніхто не знаходив скам'янілостей тварин, вік яких близький до одного мільярда років.

До слова, вважається, що до найперших груп тварин відносяться так звані м'які губки. Це були губчаті істоти, позбавлені м'язів і нервів, але вони мали інші характеристики, типові для найпростіших тварин.

Досі найдавнішими вважалися скам’янілості губок віком приблизно 540 мільйонів років тому, тобто вони датувалися кембрійським періодом. Що стосується життя на Землі в цілому, то вчені вважають, що воно виникло близько 3,7 мільярда років тому. Найбільш ранні тварини з'явилися набагато пізніше.