22 січня 2023 р. під головуванням першого заступника Міністра енергетики Юрія Власенка у Херсоні відбулося засідання робочої групи щодо пришвидшення ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в Херсонській області, завданих у результаті бойових дій. У засіданні взяли участь представники Мінінфраструктури, ДСНС, місцевої військової адміністрації, компаній енергосектору. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ході засідання учасники обговорили стан відновлення електропостачання деокупованої частини Херсонської області, поточну ситуацію із заживленням споживачів міста та області, пріоритетні напрямки подальшого відновлення електропостачання споживачів та потреби в додаткових людських та матеріальних ресурсах.

На сьогодні над відновленням електропостачання на Херсонщині працює 35 бригад – це 165 робітників та 59 одиниць техніки. Допомогу у відновленні мереж надають бригади Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго, Прикарпаттяобленерго.

«Ми високо цінуємо підтримку і взаємодопомогу енергетиків з усієї України, адже лише спільно, єдиним фронтом ми зможемо перемогти ворога і подолати наслідки варварських дій окупантів», - зазначив Юрій Власенко.

Він наголосив, що першочерговими завданнями зараз мають бути посилення фізичного захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, а також безпеки співробітників енергетичних підприємств.

Під час робочої поїздки до Херсона Юрій Власенко також вручив державні нагороди енергетикам Херсонської області.

Довідково

Станом на 21.01.23 по деокупованій частині Херсонської області відновлено електропостачання 72 населених пунктів із 228 (32%). Відключеними залишаються 156 населених пунктів.

По м. Херсону та передмістях заживлено 140 545 точок обліку із 144 743 (97%).

По районах області, крім Херсона, включено 25 341 точку обліку із 94 365 (27%). Значна частина відключених споживачів знаходиться на узбережжі Дніпра та Каховського водосховища. Внаслідок постійних обстрілів аварійно-відновлювальні роботи там не виконуються.