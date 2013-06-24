Національний банк України визначив порядок застосування заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг та надавачів обмежених платіжних послуг за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Такі дії спрямовані на забезпечення ефективного пруденційного нагляду в контексті імплементації Закону України «Про платіжні послуги».

Заходи впливу за відповідні правопорушення застосовуватимуться до таких учасників платіжного ринку:

платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);

філії іноземних платіжних установ;

установи електронних грошей;

небанківські фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

оператори поштового зв’язку;

надавачі обмежених платіжних послуг;

небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видану Національним банком до дня введення в дію Закону України “Про платіжні послуги”.

Національний банк застосовуватиме до цих учасників широкий спектр заходів впливу залежно від характеру, обставин, причин та наслідків порушення. Йдеться, зокрема, про письмове застереження, накладення штрафу, тимчасову заборону надання однієї або більше платіжних послуг, тимчасове відсторонення посадової особи від посади, тимчасову заборону використання права голосу власником істотної участі в надавачі платіжних послуг, тимчасове зупинення дії ліцензії, відкликання ліцензії та виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

Крім того, врегульовано такі питання:

підстави для застосування заходів впливу;

ким приймається рішення про застосування заходу впливу;

як рішення доводяться до відома учасників ринку;

порядок вживання установою заходів для усунення порушення;

порядок застосування різних видів заходів впливу тощо.

Національний банк запрошуватиме керівників небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг взяти участь у розгляді питання про застосування заходів впливу до відповідного надавача. Участь можна буде брати особисто чи дистанційно, повідомляє пресслужба відомства.

Відповідні норми містяться в постанові Правління Національного банку України від 22 вересня 2022 року № 206 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку», що набирає чинності з 24 вересня 2022 року.