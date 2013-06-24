4 березня 2023 року Уряд ухвалив Державну антикорупційну програму на 2023–2025 роки, яка передбачає понад 1700 заходіву 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності у всіх сферах державного управління. Зокрема, у судочинстві, обороні, правоохоронній діяльності, державному регулюванні економіки, митній справі та оподаткуванні, містобудуванні та управлінні земельними ресурсами, корпоративному управлінні державними підприємствами, освіті, охороні здоров’я, соціальному захисті тощо. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021–2025, ухваленої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки». Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство соціальної політики активно долучилося до розробки Програми у сфері соціальної політики. Зокрема, ключовими заходами, спрямованими на боротьбу з корупцією у соціальній політиці, є:

· забезпечення прозорої цифрової системи нарахування і здійснення всіх соціальних виплат через побудову Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

· розробка і ухвалення Соціального Кодексу України з метою кодифікації і спрощення соціального законодавства, а також ліквідації численних законодавчих колізій, які на сьогодні існують у сфері соціального законодавства;

· забезпечення прозорих конкурентних інструментів фінансування надавачів соціальних послуг, зокрема для громадських обʼєднань осіб з інвалідністю. В тому числі, з цією метою передбачено розробку проекту Закону про внесення змін до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» тощо.

«Загальна мета всіх цих дій - максимізувати позитивний ефект кожної гривні, витраченої з державного і місцевих бюджетів на соціальну підтримку наших громадян, забезпечити прозорість і справедливість системи соціальної підтримки та підвищити спроможність держави допомагати громадянам подолати складні життєві обставини», — підкреслила перший заступник Міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

Одним з ключових елементів Державної антикорупційної програми є система індикаторів, яка дозволить у режимі реального часу здійснювати моніторинг і оцінку прогресу у досягненні стратегічних результатів, передбачених Антикорупційною стратегією.

Державна антикорупційна програма – це покроковий та узгоджений план для подальшої спільної роботи всіх органів влади та зацікавлених інституцій.