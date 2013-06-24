450 кілометрів лінійної зйомки структури дна поблизу Дністровської банки в рекордні терміни провели спеціальні судна ДУ «Держгідрографія». Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань військового флоту Росії та Дністровською банкою. Тож визначено коридор для безпечного заходу торгових суден в українські морські порти. Глибину підтверджено на рівні 15—22,5 метра.

«Завдяки спільним зусиллям і швидкому реагуванню ми не допустили блокування роботи чорноморських портів України. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою, — підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. — Упродовж минулої доби ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор, оминаючи зону незаконних військових навчань РФ».

Оперативну інформацію за підсумками гідрографічних робіт ДУ «Держгідрографія» вже оголошено у прибережних попередженнях України і буде опубліковано в повідомленнях мореплавців, інформує пресслужба Міністерства інфраструктури.

Щоб допомогти капітанам надійніше прокладати маршрут судна з урахуванням осадки й маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблено великомасштабну врізку на навігаційні карти з детальною інформацією про стан глибин у морському коридорі. Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.

Позапланові промірні роботи поблизу Дністровської банки задля пошуку безпечного проходу суден у зв’язку із блокуванням РФ рекомендованих морських шляхів до торгових портів Одеської затоки проведено за дорученням Мінінфраструктури.

На час проведення досліджень Міністерство інфраструктури рекомендувало цей маршрут для торгових суден. Завдяки цьому українські порти працювали у штатному режимі. Балкер MV Melia став першим, але не єдиним судном типу Panamax, яке вдало пройшло новим шляхом з порту Південний.