Уряд затвердив механізм використання вивільнених від оподаткування коштів для учасників індустріальних парків. На засіданні Кабінету Міністрів 30 вересня було прийнято відповідну постанову.Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема постанова визначає сам термін «вивільнені кошти» як суму податку на прибуток підприємств, що не сплачуються до бюджету та залишаються у розпорядженні платника податку – учасника індустріального парку та спрямовуються на розвиток його діяльності на території (в межах) індустріального парку за напрямами, які затверджені цим порядком.

Вивільнені кошти можуть спрямовуватись на розвиток діяльності учасника індустріального парку за такими напрямами:

створення чи переоснащення матеріально-технічної бази;

збільшення обсягу виробництва;

впровадження новітніх технологій.

Інформація про використання чи невикористання вивільнених коштів надається учасниками індустріальних парків у податковій декларації податку на прибуток підприємств за звітний рік.

«Уряд приділяє багато уваги створенню в Україні сприятливих інвестиційних умов. Саме тому ми зараз удосконалюємо умови роботи індустріальних парків, більшість з яких розташовані на відносно безпечних територіях у західних регіонах. Саме вони сьогодні є одним із важливих механізмів, що сприяють покращенню інвестиційної привабливості регіонів та можуть стимулювати їх економічний розвиток», - заявила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що 7 вересня Уряд визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.

Сьогодні до Реєстру індустріальних парків включено 56 промислових майданчиків.