Національний банк України визначив єдиний порядок здійснення нагляду за додержанням надавачами всіх фінансових послуг (банками та небанківськими фінансовими установами), надавачами обмежених платіжних послуг та колекторськими компаніями вимог законодавства про захист прав споживачів, в тому числі на платіжному ринку, на виконання Закону України «Про платіжні послуги», а також вимог щодо етичної поведінки, повідомляє пресслужба відомства.

Прозорий механізм здійснення нагляду дозволить забезпечити розкриття учасниками ринку достовірної інформації про фінансові послуги. Це дасть змогу клієнтам ухвалювати більш зважені рішення та оцінювати усі ризики, захистить від шахрайства та зловживань. Крім того, сприятиме відповідальній діловій поведінці учасників ринку фінансових послуг і підвищенню довіри населення до фінансового сектору.

Нагляд за додержанням учасниками ринку законодавства про захист прав споживачів фінпослуг та обмежених платіжних послуг, вимог щодо етичної поведінки здійснює підрозділ Національного банку — Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

Формами здійснення нагляду визначено: безвиїзний нагляд та у складі інспекційної перевірки. Національний банк здійснюватиме нагляд шляхом:

• аналізу звернень споживачів фінансових послуг, договорів про надання фінансових послуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача, вебсайтів;

• контролю за дотриманням законодавства про рекламу;

• співпраці з іншими органами в межах своєї компетенції;

• контролю за усуненням виявлених порушень та моніторингу врахування учасниками ринку наданих регулятором рекомендацій.

У випадках виявлення порушень законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг або ознак здійснення ризикової діяльності, Національний банк застосовуватиме заходи впливу до об’єктів нагляду, в тому числі штрафні санкції у випадках, передбачених чинним законодавством.

Зазначений механізм нагляду закріплений постановою Правління Національного банку від 02 вересня 2022 року № 198 «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням об’єктами нагляду законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та обмежених платіжних послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості та внесення зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг».

Постанова набирає чинності з 07 вересня 2022 року.

ДОВІДКОВО

У зв’язку із запровадженням єдиного порядку нагляду втратили чинність постанови Правління Національного банку України від 09 лютого 2021 № 15 «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг», від 16 червня 2021 № 52 «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг», від 09 липня 2021 № 76 «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)».

Пресслужба Державної податкової служби України