Напередодні Дня працівників освіти у Дніпропетровській ОВА нагородили кращих вчителів області. Педагогів відзначили у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства».

«Сьогодні у кожного вчителя свій непростий фронт. Але педагоги мають невидиму ниточку зв’язку з учнями. Навіть якщо між ними тисячі кілометрів, – зазначила заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. – Освітяни дають не лише знання. Вони закладають міцний плацдарм нашої незалежної, вільної України. Діти для них – маленький всесвіт».

Загалом у конкурсі «Вчитель року» взяли участь понад 160 педагогів регіону. З-поміж них обрали переможців та лауреатів. По одному у кожній з чотирьох номінацій.

Переможці отримали по 10 тис грошової винагороди. «Срібні» призери – по 8 тис грн, «бронзові» – по 6 тис.

Серед нагороджених вчителі з Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Першотравенська, Тернівки, Девладівської громади.

Одна з переможців – Ольга Рогожнікова, вчителька хімії та біології. Викладає з 5 по 11 клас. Каже, до кожного учня має окремий підхід. Використовує інтерактивні підручники. А ще власний блог із авторськими розробками уроків. Матеріалами можуть користуватися діти, які знаходяться за кордоном.

«Взяти участь у конкурсі – крок, який допомагає моїм учням. Я спілкуюся з колегами. Я стаю краще. Шукаю методи викладання, які можуть зацікавити», – розповіла Ольга Рогожнікова.

Вчитель історії та правознавства Олександр Підгайний зайняв друге місце у номінації «Основи правознавства».

«Такі нагороди – це оцінка твоїх знань та педагогічних здібностей. Стимул розвиватися далі. Цікаво і себе показати, і на колег подивитися. Збагатитися їхнім досвідом, поділитися своїм», – сказав Олександр Підгайний.

Педагог зізнається, під час війни складніше працювати зі школярами. Адже як вчитель історії він має розповісти дітям, чому розпочалася ця війна. І чому наша держава має боротися за свою незалежність.

Педагог намагається використовувати різні сучасні технології під час уроків. Аби зацікавити школярів.

Зокрема, віртуальні історичні подорожі. А ще у незвичний спосіб викликає до відповіді дітей. Має спеціальне онлайн «колесо фортуни» з іменами учнів. Запускає його і у випадковому порядку випадає ім’я «щасливчика». Для перевірки знань проводить вікторини на кшталт «хто хоче стати мільйонером?».