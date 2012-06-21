Стало відомо, який смартфон отримав премію 2019 CMC Swan Award за найкращий дизайн. Іншими словами, визнаний найкрасивішим китайським смартфоном 2019 року.
Як повідомляє компанія Meizu, переможцем оголосили модель Meizu 16s Pro. Варто зазначити, що лідерство вона отримала серед апаратів китайських виробників, адже CMC в назві премії розшифровується як China Mobile Competition. Однак з огляду на те, що значна частина смартфонів в всьому світі виробляється Китаї, досягнення для Meizu вельми вагоме.
Нагадаємо, Meizu 16s Pro компанія випустила в серпні. Він отримав 6,2-дюймовий екран без вирізів і з тонкими рамками. Камера в апарата потрійна – на 48, 20 і 16 Мп. Сканер відбитків пальців вбудований в дисплей. Працює смартфон на процесорі Snapdragon 855 Plus. Мінімальна вартість моделі складає 376 доларів США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»