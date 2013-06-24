Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов провели в Харкові спільну нараду із представниками міжнародних організацій, які надають гуманітарну допомогу Україні зокрема у галузі охорони здоров’я.

Серед міжнародних учасників зустрічі: Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), благодійний фонд «Сумка Самарянина» та незалежна міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів».

«Зараз найголовніше завдання — об’єднати та скоординувати зусилля задля того, щоб жителі деокупованих територій отримали необхідну медичну допомогу, якої їх було позбавлено протягом семи місяців. Ми робимо все від нас залежне для якнайшвидшого відновлення нормальної життєдіяльності та здоров’я наших громадян. Ми вдячні міжнародним гуманітарним організаціям, які сьогодні прибули в Харків для координації медичної допомоги та розширення гуманітарної підтримки в регіоні», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я разом з міжнародними та місцевими партнерами працює над забезпеченням громадян на нещодавно визволених територіях критично важливими ліками та необхідною медичною допомогою.

Зокрема, ЮНІСЕФ доставив 170 тонн допомоги для гуманітарних потреб 1,5 мільйона людей у Харківській області. У допомогу входять набори для надання екстреної медичної допомоги, приймання пологів, хірургічне обладнання, ліки, памперси тощо.

«Ми чітко знаємо потреби медичної галузі на визволених територіях. Поставлені медичні товари використовуватимуть наші команди медицини катастроф, які з перших днів деокупації надають медичну допомогу людям», — цитує слова Віктора Ляшка МОЗ.