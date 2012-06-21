Мінекономіки системно захищає інтереси вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, запевнив заступник міністра економіки Сергій Теленик представників компаній та асоціацій понад чотирьох десятків галузей вітчизняної промисловості.

«Україна потребує розвитку та інновацій. Мінекономіки завжди на боці виробників, які інвестують у виробництво продукції з високою доданою вартістю. Ми підтримуємо розвиток бізнесу і створення нових робочих місць. На цьому шляху діятимемо узгоджено із ключовими інститутами, які представляють інтереси високотехнологічних галузей», — зауважив посадовець під час зустрічі.

Він наголосив на важливості співпраці між державними органами та бізнесом. «Ми готові до регулярного діалогу з вітчизняними асоціаціями виробників для вирішення поточних питань і оперативного реагування на виклики. Разом ми спроможні досягати окреслених результатів», — цитує слова Сергія Теленика відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.