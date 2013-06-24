Зважаючи на поширення коронавірусу, в областях спостерігається пікове навантаження на лікарів, медзаклади й медсистему загалом. Маємо бути вдячні всім медикам, які самовіддано борються з пандемією COVID-19.

На цьому акцентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: «Був у регіонах і бачив, що ситуація справді складна й місцями потребує втручання». Тому було перерозподілено кошти додаткової дотації місцевим бюджетам Кіровоградської та Одеської областей, які буде надано на утримання закладів охорони здоров’я. Також 56 мільйонів гривень субвенції спрямують у Сумську та Черкаську області на закупівлю кисню й кисневих концентраторів (регіонам уже надано 400 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій). Для посилення спроможності лабораторних центрів у Херсонській та Дніпропетровській областях буде перерозподілено 4,1 мільйона гривень для закупівлі додаткових ПЛР-систем.

«Аби підтримати лікарів та, головне, захистити власне здоров’я, слід вакцинуватися й дотримуватися протиепідемічних карантинних правил. Україна має достатню кількість вакцин для всіх охочих. Ми постійно контактуємо з виробниками, аби забезпечити безперебійне постачання безпечної вакцини для українців», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Саме тому уряд погодив закупівлю вакцин проти COVID-19 із залученням спеціалізованої організації Crown Agents Limited за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Для закупівлі вакцин ЄІБ надасть 1,66 мільярда гривень за проєктом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Умовами залучення цих коштів слугує їх спрямування виключно для закупівлі вакцини проти коронавірусу.

До слова, з допомогою Crown Agents уже закуплено 29 мільйонів доз вакцин різних виробників, з яких надійшло 15,5 мільйона доз.

Якісна допомога

Кабмін доручив Національній службі здоров’я розпочати підготовку до укладання договорів із медичними закладами за програмою медгарантій на 2022 рік. Адже НСЗУ має попередньо проаналізувати пропозиції закладів з урахуванням 36 пакетів медпослуг, які пропонується включити до програми наступного року.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я уточнила, що НСЗУ потрібно розробити й погодити специфікації та умови закупівель медпослуг за програмою державних гарантій медобслуговування населення, а також проаналізувати наявність у надавачів послуг медобладнання, персоналу, ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для надання послуг у межах вищеназваної програми у 2022 році. Після відповідної підготовки НСЗУ зможе розпочати укладати угоди про медобслуговування населення.

Уряд запустив експериментальний проєкт із підвищення кваліфікації членів бригад екстреної допомоги (медпрацівників і водіїв).

«Якість надання екстреної меддопомоги в Україні поліпшуватиметься, для цього ми працюємо над систематизацією навчання», — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, додавши, що ефективна практична підготовка й підвищення кваліфікації працівників екстренки, а також конт-роль якості їхніх знань — вкрай важливі.

На етапі навчання працівники бригад проходитимуть коротку теоретичну підготовку й розширені практичні тренінги в симуляційних класах. Потім медбригади мають скласти зовнішній кваліфікаційний іспит з медицини невідкладних станів. Лише в разі успіху слухачі курсів отримають сертифікати про підвищення кваліфікації, які для фельдшерів з медицини невідкладних станів та медсестер будуть підтвердженням їхньої відповідності кваліфікації парамедика, а для водіїв бригад — підтвердженням відповідності вимогам професії екстреного медтехніка.

Про теплопостачання

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив очільникам Сумської облдержадміністрації та НАК «Нафтогаз» розв’язати проблемне питання з опаленням будинків котельнею Сумського національного аграрного університету. «Заклад має отримати змогу постачати тепло за ціною газу, вставленою для населення. До кінця цього тижня має бути визначено перелік об’єктів з аналогічними проблемами й розроблено механізми їхнього розв’язання», — зазначив Прем’єр.

Тарифи для населення в цьому опалювальному сезоні залишаться стабільними. Місцева влада взяла на себе відповідне зобов’язання в Меморандумі з Кабміном і Нафтогазом. Також уряд разом із народними депутатами збільшив розмір програми субсидій на 12 мільярдів гривень і сам розмір субсидій.

Ще Денис Шмигаль зауважив, що у світі енергокриза, зокрема ціни на газ у Європі на історичному максимумі, а ціни на вугілля зросли щонайменше втричі, порівняно з минулим роком. При цьому уряд має кілька різних сценаріїв, які дадуть змогу забезпечити достатню кількість енергоресурсів, щоб країна була з теплом і спокійно пройшла опалювальний сезон.