Влада північних провінцій Китаю відновлює локдаун та інші жорсткі заходи для стримування коронавірусу. Місцеві чиновники попереджають про зростання захворюваності, оскільки за останній тиждень в 11 провінціях країни було зафіксовано понад 100 хворих. За словами речника національної комісії охорони здоров’я КНР Мі Фена, із середини жовтня в Китаї спостерігали численні локальні спалахи хвороби, і вони швидко зростають, повідомляє CNN.

Хоч кількість нових хворих у Китаї можна вважати помірною порівняно з іншими країнами, наприклад Сінгапуром і Великою Британією, темпи поширення коронавірусу викликають занепокоєння уряду, який наполягає на жорстких заходах боротьби з пандемією. Перший спалах хвороби було виявлено минулого тижня серед членів туристської групи, яка складалася з повністю вакцинованих літніх людей із Шанхая, що подорожували кількома північними регіонами країни. Відтоді повідомлення про заражених надійшли майже із третини провінцій, і всі регіони, яким присвоєно статус середнього та високого ризику, лежать на півночі КНР. Цими вихідними влада Пекіна наклала жорсткі обмеження на в’їзд у місто, вимагаючи, щоб ті, хто приїжджає з регіонів підвищеного ризику, надавали негативний тест на коронавірус і проходили 14-денний карантин.

Нині в Пекіні зафіксовано 15 підтверджених хворих, зокрема 12 — за останні три дні. Влада китайської столиці надзвичайно занепокоєна із приводу ймовірної нової хвилі COVID-19, оскільки готується до зимових Олімпійських ігор 2022 року, які мають відбутися в лютому. Кільком жителям Пекіна вже присуджено тюремні терміни за порушення правил карантину. Один із них зайшов перекусити у кафе, а інший запросив додому друзів. Влада міста вирішила відкласти проведення марафону, запланованого на 31 жовтня.

В інших містах північних провінцій дії влади ще жорсткіші. Наприклад, у місті Еджін-Банер у Внутрішній Монголії, автономному регіоні на півночі Китаю, із понеділка всім жителям і туристам заборонено залишати свої помешкання після того, як протягом вихідних у місті зафіксували 12 хворих на COVID-19.