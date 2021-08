Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Безпілотні автомобілі скоро з'являться на швидкісних автомагістралях для випробувань в столиці Китаю Пекіні, оскільки муніципальна влада схвалили поступове відкриття кількох ділянок швидкісних автомагістралей для безпілотних автомобілів.

В першу чергу для таких випробувань буде відкрита 10-кілометрова швидкісна автомагістраль між п'ятим і шостим кільцевими дорогами Пекіна. Шість інших ділянок швидкісних автомагістралей будуть відкриті пізніше, щоб додати ще 143-кілометрову ділянку до високошвидкісних тестових доріг міста для автономних транспортних засобів.

Цзян Гуанчжу, заступник директора Пекінського муніципального бюро економіки та інформаційних технологій, сказав, що високошвидкісні випробування безпілотних транспортних засобів мають високий поріг входу. Транспортні засоби для випробувань повинні бути оснащені відповідними пристроями і підключені до платформи хмарних обчислень для передачі даних в реальному часі, щоб забезпечити безпеку руху на швидкісних автомагістралях.

За даними Beijing Innovation Center for Mobility Intelligent (BICMI) Co., Ltd., в даний час в місті прокладено 226 маршрутів для тестування безпілотних автомобілів загальною протяжністю близько 752,4 км.

Пекін видав тимчасові номери 99 автомобілів від 15 компаній, включаючи вітчизняного інтернет-гіганта Baidu і китайську платформу для виклику пасажирів DiDi Chuxing. Серед цих компаній китайський стартап з виробництва автономних транспортних засобів Pony.ai і Baidu отримали дозволу на випробування своїх безпілотних автомобілів з пасажирами на борту.

Пекін займає перше місце в країні за кількістю компаній, які подали заявки на участь у дорожніх випробуваннях з автономним водінням, загальною кількістю безпілотних автомобілів і пробігу таких дорожніх випробувань.