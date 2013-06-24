Системні кроки для підтримки авіагалузі на найближчі роки презентувало цього тижня Міністерство інфраструктури в межах форуму «Велике будівництво: авіація та туризм». Один з них — зниження ставки ПДВ на внутрішні перевезення з 20% до 7%. Це дасть змогу вітчизняним авіакомпаніям зменшити вартість квитка і вплине на привабливість внутрішніх подорожей цивільним авіаційним транспортом.

На рівні уряду вже відкрито діалог між державою та бізнесом й досягнуто принципової згоди, і профільне відомство підготувало деякі законодавчі ініціативи. Активно розробляють можливість упровадження механізму Public Service Obligation (PSO). Ідеться про компенсацію з бюджету частини вартості квитка на критично важливих для держави маршрутах.

«Нагадаю, що цьогоріч відкрито нові регулярні авіарейси з Києва до Чернівців, Ужгорода, Миколаєва та Кривого Рогу. А загалом нині здійснюють польоти між понад десятьма українськими аеропортами. Ми хочемо зробити польоти всередині країни доступними та комфортними, щоб авіаперевізники конкурували за свого пасажира із залізницею та автоперевізниками. Наша глобальна мета до 2024 року — об’єднати всю країну високоякісним пасажирським транспортом, — коментує міністр інфраструктури Олександр Кубраков. — І саме механізм PSO дасть нам змогу максимально розширити мапу польотів в Україні й на перших етапах підтримати нові регіональні аеропорти і внутрішній туризм».

Аналогічний механізм уже втілюють на залізниці в межах пілотного проєкту на маршруті Одеса — Ізмаїл.

Інше системне рішення, яке активно розробляє держава, — створення спецфонду для розвитку авіа- та залізничної інфраструктури. Кошти його можна буде спрямувати зокрема й на будівництво та модернізацію аеропортової інфраструктури.

Нині активно впроваджують програму модернізації регіональних аеропортів, зокрема будівельні роботи тривають в аеропортах Дніпра, Одеси, Вінниці, Херсона, Рівного, Кривого Рогу, Києва й Ужгорода. На етапі проєктування новий аеропорт в Закарпатті. Наступного року заплановано розпочати будівельні роботи в Чернівцях, Полтаві.

Нашим авіакомпаніям відшкодують кошти за здійснені торік рейси з вивезення пасажирів у період запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19. Кошти, запевняє пресслужба Міністерства інфраструктури, вже передбачено в держбюджеті на цей рік, і невдовзі їх буде виплачено перевізникам.