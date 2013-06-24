Державний центр зайнятості підбив підсумки шостої хвилі реалізації програми «Власна справа» в межах проєкту «єРобота». Ухвалено рішення надати мікрогранти для 211 успішних заявників на загальну суму 49,78 мільйона гривень. Очікується, що після реалізації цих проєктів буде створено 524 робочі місця.

Програма «Власна справа» нині найбільш популярна серед усіх грантових програм у межах проєкту «єРобота». Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тисяч гривень для малого та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць.

Найбільшу кількість переможців шостої хвилі за програмою «Власна справа» зареєстровано: у Рівненський області (29 осіб), Києві (25), на Львівщині (23 особи). Що стосується галузей, де працюють переможці, то це оптова та роздрібна торгівля (72 особи), переробна промисловість (42), тимчасове розміщення (30 осіб).

У Міністерстві економіки нагадують, що програма надання грантів для бізнесу «єРобота» розпочалася 1 липня, і вже визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.

«Хоч реалізація програми «Власна справа» триває вже три місяці, попит бізнесу на неї не зменшується. Підприємці продовжують писати бізнес-плани та подавати заявки на участь у програмі. Державний центр зайнятості визначив переможців шостої хвилі, до 2 жовтня тривала подача заявок на сьому хвилю програми, а восьма хвиля розпочалася із 3 жовтня. Уряд надає кошти на ці програми і закликає бізнес використовувати таку можливість для розширення і створення нових робочих місць», — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У межах першої хвилі програми «Власна справа» було затверджено 523 заявки на суму 120,3 мільйона гривень. Друга хвиля — підтверджено 225 успішних заявок на суму 52,3 мільйона гривень, третя — 141 заявка на 32,4 мільйона гривень, четверта — 149 заявок на 35,14 мільйона, п’ята — 243 заявки на 56,4 мільйона гривень.