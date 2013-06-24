З огляду на агресію росії, зокрема на енергетичному фронті, найближчі два роки ми розраховуємо виключно на власний видобуток вугілля. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідань керівних органів профспілкових організацій гірників: пленуму ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості та ради голів Незалежної профспілки гірників України, які пройшли під головуванням Андрія Зиміна та Михайла Волинця відповідно.

Учасники засідань обговорили особливості роботи галузі та логістики в умовах воєнного стану і приділили особливу увагу питанням безпеки гірників. Нині першочергове завдання — забезпечити сталий видобуток, заробітні плати, захист від техногенних катастроф, гарантувати безпеку працівників, організувати технічне забезпечення.

Герман Галущенко зазначив, що після 24 лютого чверть державних шахт опинилася на тимчасово окупованій росією території. Він наголосив на важливості вугільної галузі насамперед з точки зору енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період.