З-поміж пріоритетів сумської обласної влади — турбота про індивідуальне житлове будівництво на селі. Для цього в регіоні активно розробляють районні цільові програми «Власний дім» на нинішній та наступний роки, завдяки яким стимулюватимуть розвиток місцевих територій.
У Краснопільському районі предметно опікуються цією проблемою: відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації завершив розробляти відповідну програму. Документ передбачає кошти і районного, і обласного та державного бюджетів. Бюджет сільських рад — 300 тисяч гривень щорічно, районний —100 тисяч, з обласного та державного — відповідно до розподілу.
За період чинності раніше реалізованої районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» з 1997-го по 2014 рік довгострокові кредити отримав 241 індивідуальний забудовник на загальну суму 2,7 мільйона гривень. За цей час зведено та реконструйовано 51 будинок садибного типу загальною площею 4,3 тисячі квадратних метрів, прокладено 27,4 кілометра вуличних газопроводів, газифіковано 386 садиб.