Перелік суб’єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість, і зможуть отримувати для своєї роботи природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%, затвердило Міністерство аграрної політики та продовольства. Відповідним наказом від 05.01.2022 року №3 затверджено перелік підприємств, основний вид діяльності яких — виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість: борошна пшеничного, молока пастеризованого, хліба житньо-пшеничного, яєць курячих, птиці (тушка куряча) та олії соняшникової. Перелік містить 6803 суб’єкти господарювання.

Цей наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво й не підвищувати ціни на соціально важливі продукти, повідомляє пресслужба відомства. Документ реалізує Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для задоволення потреб згаданих суб’єктів господарювання, укладений торік 31 грудня керівниками відповідних асоціацій та спілок виробників із профільним міністром Романом Лещенком.