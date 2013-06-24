В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 217 дітей, понад 393 – зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними, станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося – 217. Зросла кількість поранених – понад 393", – ідеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Так, стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу військами країни-агресора Маріуполя Донецької області отримала поранення 9-річна дитина, а 23 березня – 8-річна. Загарбники вивезли дітей в рф. Наразі їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні в НДСЛ "Охматдит" в Києві.

1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський відвідав у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" двох дітей-сиріт із Маріуполя, які були вивезені загарбниками на непідконтрольну українській владі територію і яких вдалося повернути.

Станом на 26 квітня повідомлялося, що внаслідок збройної агресії російської федерації постраждали більше ніж 608 дітей в Україні: 217 дітей загинуло та понад 391 поранено.