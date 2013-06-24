Зміна статусу атомної енергетики та газу відкриє широкі можливості для інвестицій у цій галузі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це написав Міністр енергетики України Герман Галущенко на сторінці у Facebook, коментуючи рішення Європейського парламенту, яке дало зелене світло рішенню Єврокомісії щодо включення їх до «зеленої» таксономії.

«Ми всі розуміємо, що і Європа, і Україна вже зробили вибір на користь зеленої енергетики та чистого, вуглецево-нейтрального майбутнього. Але в умовах війни росії не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу нам необхідні рішення, які полегшать перехід від викопного палива до чистих джерел енергії і дозволять звільнитися від впливу країни-агресора. Внесення атомки і газу до «зеленої» таксономії є саме таким рішенням», - наголосив Міністр.

Він зазначив, що атомна енергетика давно зарекомендувала себе як потужну та надійну. Продовження використання атомних потужностей окремих європейських країн дозволить значно зменшити залежність від російських енергоносіїв.

«Для України визнання атомної енергетики «зеленою» відкриє можливість більш широкого інвестування в будівництво нових енергоблоків за інноваційними технологіями. Це означає, що українська енергетика стане більш вуглецево-нейтральною, а завдяки збільшенню експорту до Європи ми допоможемо декарбонізувати і європейський енергомікс», - зазначив Герман Галущенко.

Визнання газу як перехідного виду палива від викопних енергоресурсів до відновлюваних джерел енергії також важливе для зміцнення енергетичної безпеки європейського континенту.

«Інвестиції в українську газотранспортну систему, яка на сьогодні здебільшого орієнтована на транзит газу з росії, допоможуть розвинути газову інфраструктуру для постачання з інших регіонів. Крім того, Україна має значні власні запаси газу як на суші, так і на шельфі Чорного моря. Інвестування у видобуток також сприятиме досягненню енергетичної незалежності. І ще один аспект – розвиток інфраструктури для LNG. Будівництво LNG-терміналів сприятиме диверсифікації постачання газу і в Україну, і в країни Європи», - зауважив Міністр. Він додав, що розвиток інфраструктури для зберігання газу підвищить надійність газопостачання у пікові періоди та зменшить цінові коливання на ринку, які останнім часом спричинені агресивною політикою кремля.

«Ми вітаємо рішення Європарламенту, адже воно дає шанс зміцнити енергетичну безпеку Європи і дозволить відмовитись від російських енергоресурсів. Я щиро вдячний Європейській Комісії і особисто Єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон за рішучість та дієву підтримку України на шляху до енергетичної незалежності», - наголосив Герман Галущенко.