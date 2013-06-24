Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа.

Таку можливість ВПО мають з 7 серпня. Її передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 р. № 755, ініційованою Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та Державною міграційною службою України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зміни суттєво спрощують отримання послуг людям, які перемістилися із районів бойових дій та втратили документи. Відтепер вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта. Натомість ВПО достатньо надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку «Дія».

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта (ID-картки або паспорта-книжечки) можна отримати у підрозділах ДМС України, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс», якщо особу ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку, але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України.