30 березня відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. Про це повідомляє Урядовий портал. На ній було визначено ключові напрями подальшої співпраці:

1. забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок;

2. надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

«В цьому напрямку працюють вже два проекти, – уточнила Ірина Верещук. – Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над їх розширенням. Допомога надається додатково до допомоги від держави. Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти».

За словами Віце-прем’єр-міністра, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.

Реєстрація триває за адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б

(з 9:00 до 18:00);

м. Львів, вул. Палія, 15

(з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;

м. Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоци, 2

(пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики

(пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2

(пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером телефону: 0800307711.

«Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, – додала Ірина Верещук. – Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину».

Ця допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб.

Зокрема:

- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

- сім’ям із двома і більше дітьми;

- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

- особам похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.

Також посадовиця пояснила, що для отримання допомоги працює наступний алгоритм:

1. Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.

2. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.

«Бережімо себе! І нехай вас та Україну береже Бог!»