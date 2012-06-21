Каблучку з невеликим діамантом всередині жовтої коробочки виявили днями каліфорнійські пожежники. Вони вирішили повернути прикрасу власнику. З’ясувалося, що цей ювелірний виріб побував у пожежі двічі. Перший раз майже 60 років тому. Подробиці вогнеборці опублікували на своїй сторінці у Facebook.
Знайти власника перстня вдалося досить швидко. Жінка розповіла, що це фамільна реліквія. Прикраса належала її матері.
У 1961 році сталася пожежа, яка знищила 484 будинки в окрузі. Каблучка була єдиною, що вціліло з майна. Зараз полум'я знову зруйнувало будинок цього сімейства.
«Вона втратила дар мови і була у нестямі від радості, коли ми повернули їй фамільну реліквію», – написали пожежні.
Вони зізналися, що серед безлічі випадків про розбиті серця, втрачені надії і численні руйнування такі світлі моменти опромінюють їх дух.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»