Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» № 1658-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

Документ подовжує перехідний період для трансформації мережі ліцеїв, а також уточнює деякі положення щодо правового регулювання функціонування цих закладів.

Зокрема, на законодавчому рівні закріплюється поняття безпечного освітнього середовища як сукупності умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та моральної шкоди.

Також документ запроваджує з 1 вересня 2027 року нові вимоги до освітньої діяльності комунального ліцею, які має виконати засновник закладу. Серед них – функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання протягом 10-12 років навчання учнів; формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища з належною матеріально-технічною базою та доступом до Інтернету; забезпечення харчування та за потреби – підвезення учнів і педагогів тощо.

Водночас представницьким органам територіальних громад усіх рівнів дозволяється виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до того, як відбудеться повноцінний запуск трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі ліцеїв.

Згідно зі змінами, органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог законодавства.

Крім того, для забезпечення дошкільної та повної загальної середньої освіти для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в медзакладах, законом передбачене функціонування нової державної установи. У таких випадках створюється додатковий клас, затверджується індивідуальний навчальний план або інший, найбільш сприятливий для дитини спосіб навчання.

Документ також зобов’язує Кабінет Міністрів продовжити у 2022-2030 роках виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема з метою запровадження трирічної профільної середньої освіти в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.